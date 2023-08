Diese Frau will ChatGPT hacken

Rumman Chowdhury wurde von Elon Musk rausgeworfen, nun organisiert sie in Las Vegas einen Großangriff auf KI-Systeme. Tausende Hacker sollen die Programme zu schlimmen Dingen verleiten. Und die Frage klären: Ist KI gefährlich?

Von Jannis Brühl

Es ist ein Showdown zwischen Menschen und Maschinen, ausgetragen an dem Ort, an dem sich beide Seiten schon lange gegenseitig zu überlisten versuchen: In Las Vegas, wo die einarmigen Banditen stehen.