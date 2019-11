Zum 13. Mal gastiert der wichtigste und größte Kongress der Süddeutschen Zeitung an einem geschichtsträchtigen Ort, im Hotel Adlon, in Sichtweite des Brandenburger Tors und in Erinnerung an den Mauerfall vor genau 30 Jahren.

An diesem Abend wird gegen 20 Uhr unter anderem Grünen-Chef Robert Habeck auf der Bühne eine Festrede halten. Außerdem ist ein Gespräch mit SZ-Chefredakteur Kurt Kister geplant.

Insgesamt nehmen mehr als 70 Referentinnen und Referenten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft an der dreitägigen Veranstaltung teil. Verfolgen Sie den Auftritt Habecks beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung hier im Livestream.