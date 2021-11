Ludwig Erhard, der Mann mit der Zigarre, repräsentiert die Vergangenheit. Robert Habeck muss in Zeiten der Klimakrise seinen Weg finden.

Von Marc Beise

Bundesminister für Wirtschaft - das ist in Deutschland seit 70 Jahren ein fast schon legendäres Amt. Kein Ministerium ist wie dieses, keines ist so mit dem wirtschaftlichen Aufstieg der Bundesrepublik verknüpft, und dann wieder so kraftlos. Für die Männer im Amt ging es um Beruf und Berufung, sie erlebten Aufstieg und Fall, boten Drama und Langeweile. (Es waren ja wirklich immer Männer, mit der Ausnahme von Brigitte Zypries, die aber 2017/2018 gerade mal ein gutes Jahr amtierte und kaum Spuren hinterließ, und auch das wäre mal eine Betrachtung wert: Warum immer Männer?)