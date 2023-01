Von Vivien Timmler, Davos

Vierzehn Minuten muss sich Robert Habeck gedulden. Er sitzt ganz außen auf der Bühne, neben ihm Larry Fink, Chef des weltgrößten und mächtigsten Vermögensverwalters der Welt Blackrock. Wer ganz außen sitzt, kommt häufig zuletzt zu Wort. Und wer neben Larry Fink sitzt, erst recht. Immerhin ist es die ganz große Bühne im Konferenzzentrum in Davos, nicht die kleine, mit der sich Kabinettskollege Lindner begnügen muss.

Der deutsche Wirtschaftsminister also lehnt sich nach vorne, fokussiert seine Mitdiskutanten, bereit, jederzeit das Wort zu ergreifen. Und endlich ist er dran, darf auch er seine Meinung sagen zu der Frage, wo es hingeht mit der Weltwirtschaft, wo es hingeht mit dem Welthandel. "Brauchen wir mehr globalen Handel? Ja, unbedingt", sagt Habeck - aber nicht um jeden Preis. Früher habe es - gerade auch im liberalen Davos - häufig Loblieder auf Freihandel gegeben. Er als Grüner sei da immer skeptisch gewesen. "Wenn wir über Handel sprechen, müssen wir zwingend immer auch über Nachhaltigkeit sprechen", sagt er. Künftig müsse bei internationalen Handelsabkommen mehr Fokus auf dem Klimaschutz liegen - das sei die Zukunft des Handels. Der weltweite Handel könne damit auf einen anderen Level gehoben werden.

Zudem müsse man mehr über gemeinsame Werte sprechen. "Es ist unmöglich, eine offene, liberale Demokratie zu haben, ohne gleichzeitig eine marktgetriebene Wirtschaft zu haben - und umgekehrt", sagt Habeck. Die Frage nach den Werten müsse man zwingend mitdenken, wenn es darum gehe, mit wem man künftig in welchem Maß handele.

Eine Aussage, die eine Steilvorlage ist für WEF-Präsident und Panel-Moderator Børge Brende, auch wenn er 20 weitere Minuten wartet, bevor er diese verwandelt. Habe Europa also zu lange und zu intensiv mit Russland gehandelt, Stichwort Abhängigkeit von russischem Gas, fragt er? Es ist der Moment, in dem Robert Habeck brutal ehrlich wird. "Es war nicht Europa, das abhängig war von russischem Gas. Es war Deutschland", sagt er. Wenn man zurückschaue, sei schwierig zu verstehen, wie das habe passieren können. Aber es sei nun mal passiert. "Europa zahlt den Preis für Deutschlands Abhängigkeit vom russischen Gas", sagt Habeck.

Doch er verweist auch darauf, was Deutschland in den vergangenen Monaten erreicht habe. Zu 90 Prozent gefüllte Gasspeicher Mitte Januar, drei LNG-Terminals in nur zehn Monaten: Das sei ein enormer Kraftakt und eine enorme Leistung, gerade wenn man sich anschaue, wie schnell solche Projekte in Deutschland sonst realisiert würden, Stichwort Berliner Flughafen. Und auch der aktuelle Gaspreis mache ihm Hoffnung, "dass wir die Rezession abwenden können, die Europa fürchtet und die auch Deutschland fürchtet".