Dutzende Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen (KV) in ganz Deutschland haben in der Niedrigzinsphase von 2016 bis 2022 vermehrt in hochriskante Immobilien-Projekte investiert, die später reihenweise ausfielen oder wackelten. Trotzdem argumentieren viele Kassen und KVs, die Deals wären zum damaligen Zeitpunkt vollkommen in Ordnung gewesen und man habe anschließend halt einfach Pech gehabt. Rücktritte nach den millionenschweren Abschreibungen gab es soweit bekannt bisher nicht in einem einzigen Fall und eine Schuld sehen die Vorstände bei der Weltlage zwischen Iran-Krise und Ukraine-Krieg, aber sicherlich nicht bei sich.