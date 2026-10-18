Die Bankangestellte greift in den Tresor, holt mehr als hunderttausend Euro heraus, reicht sie freundlich dem Kunden, dem das Geld gar nicht gehört. Wenige Minuten später verlässt er die Bank, ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Klingt nach dem krönenden Finale eines monatelang ausgetüftelten Coups aus einem Hollywood-Film der 2000er-Jahre. War es aber nicht. Einem georgischen Studenten ist genau das in Salzburg passiert – nur leider ziemlich unabsichtlich.

Der 25-Jährige wollte in einer Filiale der Salzburger Sparkasse nur 12 900 Euro abheben. Gebraucht hat er das Geld, so berichten mehrere Medien übereinstimmend, um den Behörden nachzuweisen, dass er sein Studium und seinen Lebensunterhalt in Österreich finanzieren kann, seine Aufenthaltserlaubnis also okay ist. So weit, so unspektakulär.

Dann der Fehler. Statt 12 900 Euro erhielt er 120 000 Euro, also fast das Zehnfache.

Komisch fand das am Schalter zunächst offenbar niemand. Die Bank spricht von einem „menschlichen Fehler“. Und der Student? Ihm wurde, heißt es, noch geholfen, die vielen Geldscheine in die Tasche zu packen. Denn er hatte ebenfalls Mühe, die Summe einzuschätzen. Wer kann schon auf Anhieb sagen, wie viele Geldbündel 12 900 und wie viele 120 000 Euro ergeben?

Der Anruf kam nach dem Duschen

Er steckte das Geld in die Tasche, mit dem man sich in bar einen neuen Sportwagen hätte kaufen können. Kein Security-Officer hielt ihn auf, niemand schlug Alarm. Warum auch? Aus Sicht von Bank und Kunde war alles bestens gelaufen: Die einen hatten ihr Geld ausgezahlt – was auch die Frage aufwirft, wie oft jemand im Stadtteil Gnigl mit mehr als 100 000 Euro in der Tasche aus der Sparkasse marschiert. Der Kunde wiederum hatte in Scheinen den erforderlichen Nachweis.

Dann gab der Student das Geld erst mal einem Freund und ging ins Fitnessstudio. Nach dem Duschen kam der Anruf von der Bank. Ob er das Geld genommen habe? Das habe er bejaht und dann schnell erfahren: Es waren nicht 12 900, sondern 120 000 Euro. Also machte er sich zusammen mit dem Freund auf den Weg zurück zur Bank.

Um den Vorfall zu dokumentieren, filmte er sich und einen Freund dabei, wie sie im Auto bündelweise 50-Euro-Scheine und dann auch grüne 100-Euro-Scheine aus der Tasche holen. Bei der Bank angekommen, räumte die ihren Fehler ein und kassierte das zu viel gezahlte Geld wieder ein. Die ursprünglich gewünschten 12 900 Euro durfte der Student behalten.

Als Dankeschön gab es von der Sparkasse eine Tüte Gummibärchen zum Teilen. Da wäre der Sportwagen schon verlockender gewesen.