Günther Fielmann:Der Mann mit der Brille

Von Saskia Aleythe, Hamburg

Einmal kam sogar Käse zum Einsatz, und dann wurde es unappetitlich. So beschaulich die Optikerbranche heute nach außen wirkt, so ruppig ging es früher im Inneren zu. In den 1980er-Jahren lieferten sich die Unternehmer einen harten Kampf: Da wurden Scheiben bei den Konkurrenten eingeschlagen und Türen verklebt, auch Detektive kamen zum Einsatz, man verklagte sich gegenseitig. Bei der Filialeröffnung eines Stuttgarter Optikers müffelte es einmal sogar zwischen den Wänden hervor: Bei den Bauarbeiten hatte jemand Käse in den Wandverkleidungen versteckt. Auch eine Bombendrohung ging ein. Konkurrenzkampf am Limit.