Der Unternehmer wurde lange als spendabler Mäzen verehrt. Dass er tief er in den NS-Staat verstrickt war, verschwieg Leifheit zeitlebens. Nun weiß man es – aber was bedeutet das für seine Wohltaten?

Selbst die Buchstaben würden nicht tanzen ohne ihn. Das N, die beiden A, das Doppel-S, das U. Richtig zusammengesetzt: NASSAU. Die drehbaren Versalien aus Edelstahl neben der Kettenbrücke bilden das verspielte Entrée in das Städtchen an der Lahn. Eine künstlerische Reminiszenz an alle Orte weltweit, die den Namen Nassau tragen. Der Unternehmer Günter Leifheit hat das Denkmal 2006 bezahlt und persönlich eingeweiht. So wie eigentlich immer.