GTA ist eine der erfolgreichsten Videospielreihen jemals. Das Kürzel steht für „Grand Theft Auto“ was auf Deutsch in etwa „Großer Autodiebstahl“ bedeutet. Der Titel gibt bereits Aufschluss über das Setting der Spiele: Die Figuren, die man am Kontroller steuert, durchlaufen eine Karriere als Verbrecher. Charakteristisch für die Spiele ist, dass man Protagonisten frei durch die Welt des Spiels steuert. Man kann Missionen erledigen, aber genauso gut Autorennen fahren, oder ins Casino gehen.

Mittlerweile ist GTA Popkultur für viele. Der letzte Titel aus der Reihe, GTA V – die Titel werden mit römischen Zahlen nummeriert –, verkaufte sich um die 250 Millionen Mal. Damit ist es eines der am meisten verkauften Spiele jemals in der Gaming-Geschichte. Auf den Nachfolger warten Fans schon lange. Immerhin erschien GTA V bereits 2013. Entsprechend hoch liegen die Erwartungen. Vielleicht lässt sich der Entwickler Rockstar Games genau deshalb so lange Zeit bis zur Veröffentlichung des neuen Titels – bloß keine Enttäuschung riskieren. Und nun ist klar: Der ohnehin schon nach hinten justierte Veröffentlichungstermin im Mai 2026 soll nun noch weiter nach hinten rutschen: auf den 19. November 2026. Bei den Fans hat sich indes längst Ungeduld eingestellt. Auch Anleger reagierten negativ auf die Verschiebung: Nachdem Rockstar Games das Veröffentlichungsdatum geändert hatte, ging die Aktie der Mutterfirma Take-Two Interactive um fast sieben Prozent runter.

Um die Langeweile bis zum neuen Spiel zu lindern, trägt die Gaming-Gemeinschaft im Internet fleißig zusammen, welche Kuriositäten sich „vor GTA VI“ ereignet haben. Mittlerweile ist die Frage, was „vor GTA VI“ erscheint, zu einem wiederkehrenden Witz im Internet, einem Meme, avanciert.

Manche Gamer sagen schon: Jetzt bitte keine Witze mehr über GTA VI

Da wäre etwa die zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Dabei hatte Dan Houser, damals Entwickler bei Rockstar Games, noch 2018 in einem Interview der GQ gesagt, er sei froh, dass das neue GTA nicht in der Trump-Ära erscheint. Jetzt ist Donald Trump erneut Präsident. Noch vor GTA VI. Und er wird es aller Voraussicht nach immer noch sein, wenn GTA VI erscheint. Natürlich vorausgesetzt, die Veröffentlichung schiebt sich nicht noch weiter nach hinten.

Donald Trump ist aber nicht das einzige Comeback, das die Welt „noch vor GTA VI“ bewegte: Im vergangenen Sommer spielte die Band Oasis eine Tour, über 15 Jahre nach ihrer Auflösung. Und während Britpop-Fans aus aller Welt in die Stadien strömten, um die Versöhnung der Gallagher-Brüder zu bestaunen, warteten die Gaming-Fans weiter auf GTA VI. Im Übrigen ist in der Zwischenzeit sogar von den musikalischen Vorfahren Oasis, den Beatles, ein neues Lied erschienen – aus alten Aufzeichnungen des ermordeten John Lennon, die nach mehreren Jahrzehnten mithilfe künstlicher Intelligenz aufbereitet werden konnten.

Zwischenzeitlich erhielt die Erde sogar einen zweiten „Quasi-Mond“ – den Asteroiden PT5. Für zwei Monate sah es von September 2024 an so aus, als würde der Asteroid um die Erde kreisen. Im Jahr davor, im August 2023, gelang es Indien erstmals, auf dem tatsächlichen Mond zu landen – als viertes Land überhaupt.

Mike Tyson ist wieder in den Boxring gestiegen und Dwayne „The Rock“ Johnson nahm wieder an Wrestling-Turnieren teil. Kurzum, wir haben viel erlebt, seit Rockstar Games das letzte Mal einen GTA-Titel veröffentlichte. Mittlerweile gibt es so viele Einträge in den sozialen Medien über Ereignisse, die vor GTA VI passiert sind, dass Nutzer der Internetplattform Reddit erklären, das Meme sei nicht mehr lustig. Und das, bevor GTA VI erschienen ist. Man sollte das Meme jedoch nicht zu früh totsagen. Bis Fans GTA VI spielen können, wird noch etwas Zeit vergehen.