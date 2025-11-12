Franceska Werth fasst die Lage in wenigen Worten zusammen: Man habe im Streit um die neue Grundsteuer „sehr viele Baustellen“ und „einen Fall mit großer Breitenwirkung“, sagte die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats am Bundesfinanzhof (BFH) am Mittwoch. Und: Man werde es am Ende „nicht allen recht machen können“. Dafür ist die ganze Sache viel zu kompliziert – und zu verfahren.