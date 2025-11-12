Zum Hauptinhalt springen

GrundsteuerSteuer auf wackligem Grund

Lesezeit: 3 Min.

Der Bundesfinanzhof in München: die oberste Instanz im deutschen Steuerrecht.
Der Bundesfinanzhof in München: die oberste Instanz im deutschen Steuerrecht. (Foto: Marc Müller/dpa)

In München verhandeln Deutschlands oberste Finanzrichter über die neue Grundsteuer. Ihr Urteil dürfte Signalwirkung haben, für Millionen Eigentümer und Mieter.

Von Stephan Radomsky

Franceska Werth fasst die Lage in wenigen Worten zusammen: Man habe im Streit um die neue Grundsteuer „sehr viele Baustellen“ und „einen Fall mit großer Breitenwirkung“, sagte die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats am Bundesfinanzhof (BFH) am Mittwoch. Und: Man werde es am Ende „nicht allen recht machen können“. Dafür ist die ganze Sache viel zu kompliziert – und zu verfahren.

