Franceska Werth fasst die Lage in wenigen Worten zusammen: Man habe im Streit um die neue Grundsteuer „sehr viele Baustellen“ und „einen Fall mit großer Breitenwirkung“, sagte die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats am Bundesfinanzhof (BFH) am Mittwoch. Und: Man werde es am Ende „nicht allen recht machen können“. Dafür ist die ganze Sache viel zu kompliziert – und zu verfahren.
GrundsteuerSteuer auf wackligem Grund
Lesezeit: 3 Min.
In München verhandeln Deutschlands oberste Finanzrichter über die neue Grundsteuer. Ihr Urteil dürfte Signalwirkung haben, für Millionen Eigentümer und Mieter.
Von Stephan Radomsky
Immobilienrechner:So viel Eigenheim können Sie sich leisten
Sie suchen eine Immobilie, aber wissen nicht, wie hoch Ihr Budget überhaupt ist? Die „Süddeutsche Zeitung“ hat einen Rechner entwickelt, der genau das mit wenigen Angaben ermittelt. Probieren Sie es aus!
Lesen Sie mehr zum Thema