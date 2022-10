Gartenstadt Falkenberg in Berlin: Diese Häuser standen schon, als in Ostdeutschland das letzte Mal die Einheitswerte für Grund und Boden ermittelt wurden. Das war 1935.

Von Stephan Radomsky

Es dürfte eine Nachricht sein, auf die viele genervte Haus-, Wohnungs- und Grundbesitzer schon länger gewartet haben: Finanzminister Christian Lindner (FDP) will ihnen mehr Zeit geben, um ihre Grundsteuererklärung abzugeben. Die Frist dafür endet am 31. Oktober, Lindner würde sie nun gern einige Monate nach hinten schieben - auch weil sich bisher nur eine Minderheit der Grundstückseigentümer neu beim Finanzamt erklärt hat. Die Sache hat allerdings einen Schönheitsfehler: Lindner kann das nicht entscheiden, das wäre Sache der Länder. In den kommenden Tagen und Wochen könnte es deshalb also noch Streit geben.