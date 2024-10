Millionen Hauseigentümer müssen vom neuen Jahr an voraussichtlich deutlich mehr zahlen. Doch wie viel genau wissen viele nicht. Darunter könnten auch Mieter leiden.

Von Harald Freiberger, Stephan Radomsky

Der Brief, auf den Millionen Hausbesitzer in Deutschland warten, ist vielerorts immer noch nicht da. Und er wird wohl auch in diesem Jahr nicht mehr kommen. Deswegen wissen sie noch immer nicht, wie viel Grundsteuer sie bald zahlen müssen.