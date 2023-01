Einfach die Quadratmeter aus Kaufvertrag oder Bauunterlagen in die Steuererklärung übernehmen? Das funktioniert oft nicht.

Bis zum 31. Januar müssen knapp 36 Millionen Erklärungen bei den Finanzämtern sein. Doch viele drücken sich vor den komplizierten Formularen, noch immer fehlt die Hälfte. Was jetzt zu tun ist.

Von Berrit Gräber

Seit mehr als sechs Monaten sind Immobilieneigentümer aufgerufen, die Grundsteuererklärung für ihre Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke zu machen. Am 31. Januar ist endgültig Abgabeschluss. Doch Millionen Bürger haben die ungeliebte Aufgabe noch gar nicht angepackt. So kurz vor Fristende steht noch gut die Hälfte der fast 36 Millionen benötigten Meldungen aus. Bis Jahresende lag die Abgabequote erst bei circa 47 Prozent, so das Bundesfinanzministerium.