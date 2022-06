Von Stephan Radomsky

Die Ferien stehen vor der Tür, und die Sorgen des Alltags, sie rücken gerade vielleicht ein wenig in den Hintergrund. Aber schon wenn es um den Urlaub geht, sind sie ganz schnell zurück: Was kann und soll man sich leisten angesichts der Unsicherheit in der Welt und im eigenen Geldbeutel? Viele Menschen leiden gerade sehr unter immer schneller steigenden Preisen, besonders diejenigen, die ohnehin wenig haben. In den vergangenen Monaten hat die Bundesregierung deshalb auch Steuerentlastungen für Arbeitnehmer auf den Weg gebracht, darunter eine weitere Erhöhung des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer: Der ist um 363 auf nun 10 347 Euro gestiegen, und zwar rückwirkend zum 1. Januar.