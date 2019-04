25. April 2019, 18:45 Uhr Grüne Investitionen Hilfe für Chinas grünen Traum

Die KfW verwaltet einen EU-Fonds zur Ermittlung nachhaltiger Investitionen in der Volksrepublik. Firmen können von der Auswahl der Projekte profitieren.

Von Marcel Grzanna

Rund zehn Flugstunden und die gigantische Landmasse des eurasischen Kontinents trennen Brüssel von der Volksrepublik China. Die große Distanz ließe vermuten, dass die Umweltprobleme im Reich der Mitte in der Europäische Union nur wenig interessieren. Doch das Gegenteil ist der Fall. Als einer der größten CO₂-Verursacher der Welt trübt China nicht nur das Erscheinungsbild seiner eigenen Städte, sondern belastet auch das weltweite Klima immens. Immerhin hat Peking im Rahmen des Pariser Abkommens bis 2030 deutliche Verbesserungen zugesagt. Die EU-Kommission unterstützt die Chinesen auf ihrem langen Marsch in eine grünere Zukunft. Sie stößt damit auch vielen mittelständischen Unternehmen aus Deutschland die Tür auf zu neuen Möglichkeiten.

"Für die EU ist es wichtig, mit China im Kontakt und Dialog zu bleiben."

Neven Mimica, EU-Kommissar für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, nahm persönlich an der Unterzeichnung und Öffnung des China Green Cities Development Fund (CGCDF) in Peking teil. Der Fonds aus dem EU-Haushalt umfasst 5,5 Millionen Euro und dient dazu, Projekte herauszufiltern, die chinesische Millionenstädte nachhaltig sauberer machen und damit langfristig dem gesamten Planeten zugutekommen. Klima ist eines der wichtigsten Stichworte. Doch auch Projekte zur Verbesserung der Wasserqualität im Land kommen infrage.

Der Fonds wird verwaltet von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit Sitz in Frankfurt, die sich an der späteren Finanzierung der Maßnahmen mit insgesamt 1,3 Milliarden Euro Kreditvolumen beteiligt. Welche Projekte angeschoben werden, will die Bank im Bedarfsfall durch unabhängige Studien prüfen lassen. Die Durchführung dieser Studien werden aus dem Fonds finanziert. Bis Ende 2023 steht der EU-Topf zur Verfügung. Das Geld stammt aus der Asia Investment Facility (AIF, Investitionsfazilität für Asien). Das Guthaben hat Brüssel 2010 eingerichtet, um in asiatischen Schwellen- und Entwicklungsländern umweltfreundliche Investitionsprojekte zu unterstützen. Dieses soll die Vernetzung von Infrastrukturen fördern und durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze mithelfen, die Armut in den betreffenden Ländern zu bekämpfen. Zum ersten Mal kommt jetzt auch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in den Genuss, von den Geldern zu profitieren.

Weshalb China, wird sich mancher fragen. Wirft das Land doch mit ungeheuren Summen auf dem gesamten Globus um sich, um selbst neue Infrastrukturen zu schaffen oder um namhafte Unternehmen aus Hochtechnologiesektoren einzukaufen. Tatsächlich geht es der EU weniger darum, den Chinesen finanziell unter die Arme zu greifen, so wie es bei klassischer Entwicklungshilfe üblich wäre. "Für die EU ist es wichtig, mit China im Kontakt und Dialog zu bleiben, wenn es um umweltpolitische Fragen geht. Zum einen liegt es im Interesse der Europäer, dass die Chinesen ihre Emissionen senken. Zum anderen bietet sich die Möglichkeit, europäische Standards in bestimmten Technologien zu etablieren", sagt Oskar von Maltzan aus der KfW-Abteilung Ost- und Südostasien für Infrastrukturprojekte.

Weil die Kreditanstalt den Fonds verwaltet, hat sie die Möglichkeit, die Auswahl der zu finanzierenden Projekte mitzubestimmen. Dadurch kanalisiert die Bank spätere Kredite automatisch in jene Bereiche, in denen europäische Spitzentechnologien den Chinesen tatsächlich fundamental weiterhelfen können.

Maltzan schätzt, dass mit den veranschlagten 1,3 Milliarden Euro rund 20 bis 30 Einzelprojekte anvisiert werden, in denen sich die Bank engagiert. Gelder aus dem Bundeshaushalt verleiht sie nicht mehr nach China. Alle Mittel stellt die KfW selbst zur Verfügung. Auch die Weltbank und die asiatische Förderbank ADB werden sich als Kreditgeber beteiligen. In den meisten Fällen stellen die chinesischen Kommunen auch große Anteile von Eigenmitteln bereit.

Selbst dort, wo die KfW nur einen kleinen Anteil der Kreditsumme übernehmen wird, hat sie Einfluss darauf, welchen Bereich eines Projektes sie gezielt finanzieren möchte. Im Fokus werden dabei vor allem jene Komponenten stehen, die "mit Technik zu tun haben und deutschen und europäischen Firmen die Chance bieten, dabei zu sein", sagt Maltzan. "Wir stellen die Treppe auf, die Unternehmen müssen sie hinauflaufen."

Am Treppenende wartet jedoch noch eine internationale Ausschreibung der öffentlichen Aufträge. EU und KfW wissen um die Probleme, die es bei der Auftragsvergabe in Schwellenländern immer wieder in der Vergangenheit gegeben hat. In China zum Beispiel wurden viele Projekte, die international hätten ausgeschrieben werden müssen, an den ausländischen Mitbewerbern vorbei vergeben. Oftmals erfuhren die ausländischen Unternehmen nicht einmal etwas von den Ausschreibungen und waren schon ausgeschlossen, ehe der Prozess in Gang gesetzt worden war. Solch unfaire Praktiken kann die KfW nicht hundertprozentig ausschließen, aber sie kann die Risiken weitgehend minimieren.

In allen Stadien des Ausschreibungsprozesses kann die Bank eingreifen und Widerspruch einlegen. Sämtliche Unterlagen müssen ihren Richtlinien entsprechen, sowohl auf technischer als auch auf kommerzieller Ebene. Für den Fall, dass sich bei der Prüfung Unklarheiten ergeben, hat die KfW die Möglichkeit, Dokumentationen und Angebote mit der chinesischen Seite abzugleichen.

Deutsche Mittelständler können vor allem als Systemlieferanten oder als Unterauftragnehmer und Zulieferer von größeren Losen profitieren. Die KfW empfiehlt, "stets einen Blick auf die Internetseite der GTAI zu werfen, wo Ausschreibungen für China und alle anderen Länder veröffentlicht werden". Die German Trade & Invest (GTAI) ist eine Gesellschaft der Bundesrepublik und kümmert sich um Außenwirtschaft und Standortmarketing.

Bereits in der Planungsphase können Beratungsunternehmen und Agenturen zu Aufträgen kommen, wenn sie sich um die Durchführung ausgeschriebener Studien bewerben. Die 5,5 Millionen Euro aus dem Fonds werden mehrere Dutzend Untersuchungen finanzieren können. Das Auftragsvolumen könnte sich je nach Umfang auf 10 000 bis 200 000 Euro belaufen.