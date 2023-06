In dieser Branche kommt alles zusammen, was Frauen schadet

Der Anteil an Gründerinnen in Deutschland sinkt. Das geht vor allem auf die Kappe der männlich geprägten Investorenriege. Aber auch der Staat kann mehr tun - und sogar die Gründerinnen selbst.

Von Felicitas Wilke

Es gab schon mal geeignetere Zeiten, um sich mit einer innovativen Geschäftsidee selbständig zu machen. Die Wagniskapitalgeber machen ihrem Namen in Zeiten von Krieg in Europa und ständigen Problemen mit Lieferketten nicht mehr alle Ehre und scheuen Risiken. Für viele potenzielle Gründerinnen und Gründer bedeutet das: Bevor es an Geld mangelt, um ihr Start-up erfolgreich zu machen, suchen sie sich lieber eine gut bezahlte Anstellung. Die Unternehmen buhlen schließlich mehr denn je um schlaue Köpfe.