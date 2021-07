Gastbeitrag von Clara Weber

Nach dem Ende der Home-Office-Pflicht scheint es nicht allzu gewagt zu sagen: Die Rückkehr in unsere Büros steht kurz bevor. Auch wenn die Pandemie schon einige Prognosen durchkreuzt hat. So oder so wird die Rückkehr wohl in eingeschränkter Form erfolgen. Nichtsdestotrotz wird vermutlich dem lange vorenthaltenen Austausch mit Kollegen ein besonders großer Stellenwert beigemessen werden. Innovationsförderung durch Kommunikationsförderung - das war bereits vor der Pandemie eine Kernfunktion moderner und offener Bürostrukturen und wird nach der Pandemie vermutlich der wichtigste Treiber, das Büro aufzusuchen. Das sagen zumindest Trendforscher.