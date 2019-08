2. August 2019, 18:46 Uhr Großkunden Telekom baut T-Systems um

Die Deutsche Telekom will ihre Großkundensparte T-Systems neu ordnen. Sie wolle einen Teil des Firmenkundengeschäfts aus T-Systems herauslösen und der Deutschland-Sparte des Konzerns zuschlagen, teilte die Telekom mit. Zudem sollen zwei Einheiten für IT-Sicherheit und das sogenannte Internet der Dinge mehr Selbstständigkeit erhalten. Der Konzern plant nach eigenen Angaben keinen zusätzlichen Personalabbau. Der Aufsichtsrat muss den Plänen noch zustimmen; er soll im September darüber beraten. Die Telekom ist mit den Zahlen der Großkundensparte seit Jahren unzufrieden. Der neue T-Systems-Chef Adel Al-Saleh hatte 2018 angekündigt, dass etwa 10 000 von 38 000 Stellen wegfallen sollen, knapp 6000 davon in Deutschland. Arbeitnehmervertreter warnten vor einer Zerschlagung von T-Systems. Al-Saleh will mit den Sozialpartnern über die Pläne verhandeln, sobald der Aufsichtsrat zugestimmt hat.