Von Alexander Mühlauer, London

Als sich der britische Schatzkanzler Rishi Sunak im Herbst mit Badelatschen in seinem Ministerium fotografieren ließ, stellten sich im Grunde drei Fragen. Erstens: Ist es okay, umgerechnet mehr als 100 Euro für schwarze Schlappen auszugeben? Zweitens: Darf man dazu weiße Socken tragen? Und drittens: Warum zieht sich ein Finanzminister beim Vorbereiten einer Rede ausgerechnet so an? All das wurde von mehr oder weniger stilsicheren Menschen in Großbritannien rauf und runter diskutiert. Unterm Strich lautete das Ergebnis: Der 41-jährige Schatzkanzler sollte besser keine Outfits tragen, für die er ein wenig zu alt ist.