Großbritannien:Wandel, aber keine Wunder

Kommentar von Martin Wittmann

Die Wahlsieger feierten die Nacht von Donnerstag auf Freitag durch, im sechsten Stock der Tate Modern. Wenig überraschend wurde dabei reichlich Alkohol verbraucht. Am Morgen war die Bar des Museums leer. Hinter den erschöpften Mitarbeitern von Labour lagen 14 Jahre in der Opposition und sechs Wochen im Wahlkampf. Zum Dank bekamen sie in dieser historischen Nacht von der Partei einen Gutschein für ein Bier oder ein Glas Wein. Alle weiteren Getränke mussten sie selber zahlen. Einer der Gäste sagte scherzend der Times, offenbar würden jetzt schon die neuen Finanzpläne umgesetzt.