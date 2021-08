Großbritannien hat gute Chancen, schneller aus der Corona-Krise zu wachsen als die meisten europäischen Staaten. Woran das liegt - und warum Firmen eine immer größere Rolle in der Pandemie-Politik des Landes spielen.

Von Alexander Mühlauer, London

Als Boris Johnson vor vier Wochen so gut wie alle Corona-Beschränkungen in England aufhob, konnte er selbst nicht wissen, ob der Plan wirklich aufgehen würde. Nun, einen Monat später, lässt sich zumindest aus ökonomischer Sicht sagen: So ganz falsch lag der britische Premierminister damit nicht. Wie es aussieht, hat das Vereinigte Königreich beste Chancen, schneller aus der Corona-Krise zu kommen als die meisten europäischen Staaten.