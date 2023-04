The Gherkin, zu Deutsch "Gewürzgurke", nennen die Londoner ihren berühmten Wolkenkratzer; in der Stadt hat der Verband seinen Sitz.

Berichte über Missbrauch stürzen den mächtigsten Industrieverband des Königreichs in die Krise. Firmen kündigen in Scharen ihre Mitgliedschaft - und auch die Regierung will nichts mehr mit ihm zu tun haben.

Von Alexander Mühlauer, London

Der Tag, an dem die Dinge endgültig ins Rutschen gerieten, war der 21. April. Am vergangenen Freitag veröffentlichte der Guardian einen Artikel über eine mutmaßliche Vergewaltigung innerhalb des mächtigen britischen Wirtschaftsverbands CBI. Die Geschichte erschütterte die Confederation of British Industry so stark, dass sie sich gezwungen sah, alle Aktivitäten einzustellen, zumindest bis zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Juni. Die Frage ist allerdings, wie viele dann überhaupt noch dabei sein werden.

An jenem Freitag war der Guardian-Artikel jedenfalls keine drei Stunden online, da teilte das erste Unternehmen mit, die CBI-Mitgliedschaft "mit sofortiger Wirkung" zu beenden. Der Versicherungskonzern Aviva erklärte, dass man angesichts der schweren Vorwürfe und der Reaktion des Verbands der Ansicht sei, "dass die CBI nicht länger in der Lage ist, ihre Kernfunktion zu erfüllen, nämlich eine repräsentative Stimme der Wirtschaft im Vereinigten Königreich zu sein".

Das Statement war der Beginn einer wahren Austrittswelle. Es dauerte nicht lange, da folgten die Versicherer Lloyds of London. Hinzu kamen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, die Kaufhauskette John Lewis, die Kreditkarten-Firma Mastercard sowie die Autohersteller Jaguar Land Rover und BMW. Andere Unternehmen wie Shell oder Rolls-Royce teilten mit, ihre Mitgliedschaft ruhen zu lassen. Die Liste der Firmen, die mit der CBI mehr oder weniger nichts mehr zu tun haben wollen, wird immer länger. Am Montag waren es bereits mehr als 50, Tendenz weiter steigend.

Die Geschichte, die der Guardian am Freitag veröffentlichte, stürzte den Industrieverband in die wohl größte Krise seit seiner Gründung im Jahr 1965. In dem Artikel berichtet eine Frau, die 2018 in einem CBI-Auslandsbüro arbeitete, von zwei Kollegen vergewaltigt worden zu sein. Nach einer Nacht mit vielen alkoholischen Drinks sei sie mit den beiden Männern im selben Zimmer aufgewacht. Die Frau erklärte gegenüber dem Guardian, dass sich nicht daran erinnern könne, einer sexuellen Handlung zugestimmt zu haben. Es gebe allerdings körperliche Anzeichen, die sie zu der Annahme verleiteten, dass sie vergewaltigt worden sei. Hinzu komme, dass die Männer nach der mutmaßlichen Tat Bemerkungen gemacht hätten, die darauf hindeuteten. Dem Guardian zeigte sie außerdem ein Foto, das sie offenbar bewusstlos bei einer sexuellen Handlung mit einem der beiden Männer zeigen soll.

Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung, Mobbing und Drogenmissbrauch

Das mutmaßliche Opfer sagte der Zeitung: "Ich werfe der CBI nicht vor, dass ich vergewaltigt wurde. Ich war sehr jung und die Leute haben mich nach einer durchzechten Nacht ausgenutzt." Aber sie gebe der CBI "die Schuld für eine Atmosphäre", die dazu geführt habe, dass die beiden mutmaßlichen Täter "auf diese Weise handeln konnten und danach keine Angst vor Konsequenzen haben mussten". Es habe in der Personalabteilung keine Person gegeben, der sie sich hätte anvertrauen können, sagte die Frau.

CBI-Präsident Brian McBride bezeichnete den Zeitungsbericht als fürchterlich und sprach dem mutmaßlichen Opfer sein Mitgefühl aus. Man arbeite eng mit der Polizei zusammen, um die Vorwürfe aufzuklären. Das gilt nicht nur für den Fall aus dem Jahr 2018, über den nun der Guardian berichtete, sondern auch für eine weitere mutmaßliche Verwaltigung, die bei einem CBI-Betriebsausflug 2019 stattgefunden haben soll. Hinzu kommen Berichte von sexueller Belästigung, Mobbing und Drogenmissbrauch.

Der Industrieverband hatte erst am 11. April seinen Generaldirektor Tony Danker fristlos entlassen. Grund dafür waren Belästigungsvorwürfe, die Mitarbeiterinnen gegen Danker erhoben hatten. Sein Arbeitsvertrag wurde wegen Fehlverhaltens gekündigt. Mit den beiden mutmaßlichen Vergewaltigungen soll Danker aber nichts zu tun haben.

Neue Generaldirektorin ist Rain Newton-Smith, die frühere Chefvolkswirtin der CBI. Sie muss nun versuchen, das Vertrauen der Mitglieder wiederzugewinnen. Einfach wird das nicht. Bislang vertrat die CBI nach eigenen Angaben 190 000 Unternehmen in Großbritannien. Die Organisation hat etwa 300 Angestellte und verfügt über ein Jahresbudget von umgerechnet rund 28 Millionen Euro, das vor allem aus Mitgliedsbeiträgen finanziert wird. Die Unternehmen zahlen je nach Größe einen Jahresbeitrag von umgerechnet bis zu 114 000 Euro. Hält die Austrittswelle an, dürfte es für den Verband finanziell immer schwieriger werden.

Eine Anwaltsfirma soll die Vorfälle intern aufarbeiten. Ob das genügt?

Politisch ist der Einfluss der einst mächtigsten Wirtschaftslobby im Königreich schon jetzt gekappt. Die britische Regierung hat jegliche Kontakte mit der CBI infolge des Skandals eingestellt. Als Premierminister Rishi Sunak am Montag etwa 200 Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft zu einem Austausch einlud, war der Industrieverband nicht dabei. Für die CBI ist das eine Zäsur. Jahrzehntelang galt die Confederation of British Industry als wichtigstes Sprachrohr der britischen Unternehmen. Jetzt ist sie plötzlich still.

Von der CBI gibt es zurzeit nur eine Auskunft: Die Anwaltsfirma Fox Williams wurde mit einer internen Aufarbeitung der Vorfälle beauftragt. Wie es aussieht, dürften noch weitere Anschuldigungen hinzukommen. Laut Financial Times haben sich mehr als ein Dutzend Frauen gemeldet, die bereit seien, über das Fehlverhalten von CBI-Kollegen zu sprechen.

Ob eine glaubwürdige Aufklärung gelingt, liegt nun vor allem an Rain Newton-Smith, der neuen Generaldirektorin. Sie müsse klarmachen, dass sie für einen Kulturwandel stehe, heißt es im Umfeld der CBI. Gelinge das nicht, stehe der Verband vor dem Aus. Schon jetzt gibt es in London allerlei Spekulationen, wer den Platz der CBI künftig einnehmen könnte. Denn klar ist: Der einst mächtigste Wirtschaftsverband des Landes kämpft ums Überleben.