Leere Regale in einem Co-op-Supermarkt in Battersea, Südlondon.

Billige Arbeitskräfte sollen den Briten das Weihnachtsfest retten - und danach am besten wieder verschwinden, so der Plan von Boris Johnson. Für seinen Protektionismus zahlt der Premier aber einen hohen Preis.

Kommentar von Alexander Mühlauer

Großbritannien ist im Herbst 2021 ein Land, in dem Autofahrer Schlange stehen, um noch einen letzten Tropfen Benzin an der Tankstelle zu ergattern. Ein Land, in dem Restaurants schließen, weil sie nicht genügend Hühnerfleisch geliefert bekommen. Ein Land, in dem Menschen fürchten, dass sie in diesem Winter nicht mehr heizen können, nachdem ein Gasanbieter nach dem anderen pleitegegangen ist.