Griechenland"Wir verkaufen alles"

Drei Mal so groß wie Monaco: der alte Athener Flughafen.

Der griechische Wirtschaftsminister Adonis Georgiadis über den großen Appetit ausländischer Investoren, goldene Visa und was er mit der Akropolis vorhat.

Nach rund 15 Minuten wird Adonis Georgiadis das erste Mal auf die Uhr schauen. Der griechische Wirtschaftsminister von der Partei Nea Dimokratia hat zuvor angekündigt, er habe wenig Zeit. Gerade hat er eine Gruppe Banker in seinem Büro mit Panoramablick aufs Parlament empfangen, und gleich werden Kontrolleure der EU erwartet, Griechenlands Kreditgeber. Sie wollen erfahren, ob die am 7. Juli gewählte neue konservative Regierung sich ihr ehrgeiziges Steuersenkungsprogramm überhaupt leisten kann. Also los.