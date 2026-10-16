Gerhard Gribkowsky führte ein Leben mit Konzernchefs und Ministern, aber auch mit Staatsrätinnen und Richtern – und im Gefängnis. Jetzt ist er bei einem Motorradunfall in Österreich ums Leben gekommen.

Ein Vorstandsmitglied einer eigentlich eher biederen Landesbank, das plötzlich zusammen mit dem Renn-Impresario und Milliardär Bernie Ecclestone die Formel 1 steuert, das war schon ungewöhnlich genug. Doch im Leben von Gerhard Gribkowsky gab es noch viel mehr, was sonderbar bis seltsam war. Und dazu führte, dass der einst forsche Finanzmanager, der Anfang Oktober im Alter von 68 Jahren bei einem Motorradunfall in Österreich ums Leben kam, jahrelang Schlagzeilen machte.