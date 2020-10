Von Christoph Giesen und Nils Wischmeyer, Köln/Peking

Das Unheil, das bis heute anhält, beginnt mit einem dezenten Pling an einem Dienstag vor zweieinhalb Wochen. Sebastian Hirsch, der Finanzvorstand der Grenke AG, sitzt in einem Besprechungszimmer in der Zentrale des Unternehmens am Rande von Baden-Baden: Grauer Teppich, schwarze Stühle, ein hellbrauner Konferenztisch. Eigentlich soll es ums Geschäft gehen, das Leasing von Büromaterial, damit ist die Firma groß geworden und aufgestiegen in den M-Dax. 3,6 Milliarden Euro Umsatz im Jahr.