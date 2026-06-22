Der Ökonom Alan Greenspan ist gestorben. Das teilte seine Frau Andrea Mitchell in einer Erklärung bei NBC News mit. Der ehemalige Vorsitzende der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve wurde 100 Jahre alt, er starb an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung.

Greenspan leitete von 1987 bis ‌2006 die einflussreichste Zentralbank ‌der Welt unter vier US-Präsidenten und drückte ihr seinen Stempel auf. Der legendäre Notenbankchef hatte es in seiner langen Amtszeit immer wieder bewusst ‌vermieden, sich konkret festzulegen. Er prägte mit ‌seiner ‌oft kryptisch anmutenden Kommunikation einen ganz eigenen Stil bei der Federal Reserve.

„Alan Greenspan verdient es, als einer der großen Zentralbanker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Erinnerung zu bleiben – im globalen Kontext, nicht nur bei der Fed“, sagte Roger Ferguson, der von 1999 bis 2006 als stellvertretender Fed-Vorsitzender tätig war. Er sagte, Greenspan „gehörte zu den Ersten, die den Einfluss der Technologie auf die steigende Produktivität in den USA erkannten.“ Dadurch hätte die Wirtschaft schneller wachsen können, als Experten dachten, ohne eine Inflation zu verursachen.

Die Phase seiner Amtszeit fiel mit einer sehr stabilen Phase des Wirtschaftswachstums und einer niedrigen Arbeitslosenquote zusammen. Gegen Ende von Greenspans Fed-Führung kündigte sich bereits die Finanzkrise von 2007 an. Im Alter von 85 Jahren gab Greenspan vor einem Kongressausschuss eine Mitschuld zu.

Alan Greenspan wurde am 6. März 1926 in New York geboren. Sein deutschstämmiger Vater Herbert Greenspan war Börsenmakler und Kantor an einer Synagoge.