Nachhaltige Kraftstoffe:Fliegen wird grüner, zumindest ein bisschen

Bald müssen alle Flugzeuge in Europa eine feste Quote an nachhaltigem Treibstoff tanken. Für die Kunden dürfte es aber zunächst vor allem eins werden: teurer.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Wie soll es gelingen, die Klimafolgen der Luftfahrt zu reduzieren? Monatelang haben sich die Verhandlungen zu dieser Frage zwischen Mitgliedsländern, der Europäischen Kommission und dem Europaparlament gezogen. Industrie und Umweltverbände schwankten zwischen Hoffen und Bangen. Doch nun haben sich die drei Instanzen auf die wichtigsten Eckpunkte geeinigt - vor allem auf verbindliche Quoten für nachhaltige Kraftstoffe. Alle Seiten scheinend mit dem Ergebnis leben zu können, zumindest gemessen an den ersten Reaktionen. "Die EU ist startklar für eine nachhaltigere Zukunft der Luftfahrt", sagte Frans Timmermans, Vizepräsident der Europäischen Kommission und verantwortlich für den sogenannten "European Green Deal".

Der Luftverkehr hat nach gängigen Berechnungen zwar nur einen Anteil von unter drei Prozent an den globalen Kohlendioxid-Emissionen. Doch mehrere Faktoren drohen dafür zu sorgen, dass die Industrie schon bald weit schlechtere Zahlen liefern wird. Nach den außergewöhnlichen Jahren der Corona-Pandemie, in denen der Flugverkehr drastisch reduziert war, steht nun wieder starkes Wachstum an. Und dieser scheint derzeit nur durch die weltweite Knappheit beim Fachpersonal und den Problemen der Lieferketten gehemmt zu werden. Neue, spritsparende Jets ersetzen nicht schnell genug die alten. Gleichzeitig gibt es nur wenige schnell verfügbare technologische Lösungen, durch die der Umwelteffekt bei einer neuen Generation von Maschinen eingedämmt werden kann. Es wird viele Jahrzehnte dauern, bis wirklich große Flugzeuge mit Wasserstoff betrieben werden können. Batterien sind, basierend auf dem heutigen Technologiestand, viel zu schwer. Das Meiste, was bei Autos, Schiffen oder Zügen funktionieren mag, kommt bei Flugzeugen also nicht infrage.

Die größten Hoffnungen der Branche selbst, der Politik und der großen Umweltverbände liegen daher bei den sogenannten Sustainable Aviation Fuels (SAF), also auf nachhaltigen Rohstoffen basierenden oder synthetisch hergestellten Treibstoffen, deren CO₂-Bilanz dramatisch besser ist als die von herkömmlichem Kerosin.

Die Einigung in den trilateralen Gesprächen kam nach einer Marathonsitzung am frühen Mittwochmorgen. Das wichtigste Element sind Beimischungsquoten: Ab 2025 müssen alle Flüge, die auf einem Airport in der Europäischen Union abheben, mindestens zwei Prozent SAF beimischen. 2030 liegt die Quote dann schon bei sechs Prozent und damit deutlich höher, als die Kommission ursprünglich gefordert hat. Bis zum Jahr 2050, für das auch die Luftfahrt Klimaneutralität versprochen hat, steigt die Quote dann auf 70 Prozent. Die restlichen 30 Prozent sollen andere Faktoren beisteuern - also effizientere Flugzeuge und Flugsicherung und auch Offsets, durch die die Fluggesellschaften ihren verbleibenden Kohlendioxidausstoß kompensieren sollen.

Nachhaltige Kraftstoffe sind bislang kaum verfügbar

Die Luftverkehrsbranche hat nun zumindest auf der politischen Ebene Planungssicherheit. Sie weiß, was sie liefern muss. Eine ganz andere Frage ist allerdings, ob sie auch liefern kann. Denn die nachhaltigen Kraftstoffe sind zwar tatsächlich auf dem Papier eine vielversprechende, und mutmaßlich für lange Zeit die einzige realistische Lösung, die dem Luftverkehr in Sachen Klimawirkung weiterhilft. Allerdings sind sie bislang kaum verfügbar. Alle weltweit aktuell vorhandenen Kapazitäten reichen für ungefähr 0,1 Prozent des Treibstoffbedarfs. Sie sind sprichwörtlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und SAF ist sehr teuer, rund fünfmal so teuer wie Kerosin. Damit die Transformation der Luftfahrtindustrie also wirklich gelingt, müssen Unmengen an Geld vor allem in den Aufbau der Produktion gesteckt werden.

Die Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) hob hervor, dass die Einigung nicht nur SAF-Quoten vorschreibt, sondern auch für synthetischen Treibstoff. Dessen Produktion ist aus Sicht des Verbandes in industriellem Maße skalierbar, ohne unerwünschte Nebeneffekte wie bei Bio-Treibstoffen. Bis spätestens 2035 müssen zwei Prozent des in der EU getankten Sprits synthetisch hergestellt sein. T&E bezeichnete es gar als "historisch", dass auch die Nicht-CO₂-Effekte der Luftfahrt in dem Regelwerk berücksichtigt werden. Dazu gehören etwa die durch Flugzeuge verursachten Kondensstreifen. Die Organisation schätzt, dass diese zwei Drittel des Klimaeffektes der Luftfahrt ausmachen. Nun soll aber die chemische Zusammensetzung aller Treibstoff reguliert werden. So sollen sich weniger Kondensstreifen bilden können.

Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) kritisierte, dass die Quoten sowohl innereuropäische Flüge als auch Langstreckenflüge verteuern, die von Drehkreuzen innerhalb der EU starten. "Dies führt zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen zwischen EU- und Nicht-EU-Fluggesellschaften", so der BDL.