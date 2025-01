Interview von Björn Finke, Bonn

Srinivasan „Srini“ Gopalan trägt beim Interview in seinem Büro in Bonn Jeans und eine Telekom-Kapuzenjacke. Der 54-Jährige ist seit 2020 Chef des wichtigen Deutschlandgeschäfts des Dax-Konzerns. Vorher leitete der gebürtige Inder mit britischem Pass fast vier Jahre lang die Europasparte der Deutschen Telekom. Davor war der Betriebswirt in Großbritannien und Indien bei anderen Telekom-Firmen tätig. Gopalan gilt als möglicher Nachfolger von Konzernchef Tim Höttges, wenn dieser abtritt. Eine seiner bedeutendsten Aufgaben ist gerade der Glasfaser-Ausbau in Deutschland. Der Manager hat gut Deutsch gelernt und seinen Unterricht vor einem Jahr beendet. Das Gespräch führt er trotzdem lieber auf Englisch, mit vielen deutschen Einsprengseln.