Im Jahr 2000 beschloss die EU, jungen Unternehmen im Netz einen Schutzraum zu geben. Von der Richtlinie für den E-Commerce profitierten viele Internetfirmen. Die hafteten durch das EU-Gesetz erst dann für illegal auf ihren Seiten hochgeladene Inhalte, wenn sie direkt auf einen Rechtsverstoß hingewiesen wurden. Ein ähnliches Gesetz gab es mit Section 230 in den USA bereits seit 1996. Damals war das eine gute Idee. Das Internet war ein zartes Pflänzchen, und Google ein kleines Unternehmen aus Kalifornien mit ein paar hervorragenden Ideen, wie man das Internet besser durchsuchbar machen konnte.