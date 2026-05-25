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MeinungKünstliche Intelligenz in der SucheGoogle frisst das Web, und alle schauen zu

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Kommentar von Max Muth

Lesezeit: 3 Min.

Der  Sparkle –  der funkelnde Stern – hat sich als Symbol für künstliche Intelligenz etabliert. Schließlich verkaufen KI-Unternehmen ihre Technologie als eine Art Magie: Werbung mit der Abkürzung AI (Artificial Intelligence – künstliche Intelligenz) auf der Entwicklerkonferenz Google I/O im kalifornischen Mountain View.
Der Sparkle – der funkelnde Stern – hat sich als Symbol für künstliche Intelligenz etabliert. Schließlich verkaufen KI-Unternehmen ihre Technologie als eine Art Magie: Werbung mit der Abkürzung AI (Artificial Intelligence – künstliche Intelligenz) auf der Entwicklerkonferenz Google I/O im kalifornischen Mountain View. Andrej Sokolow/dpa

Google machte einst das Netz erst nutzbar für die Menschen, heute arbeitet das Unternehmen daran, es überflüssig zu machen. Dass niemand etwas dagegen unternimmt, ist absurd.

Im Jahr 2000 beschloss die EU, jungen Unternehmen im Netz einen Schutzraum zu geben. Von der Richtlinie für den E-Commerce profitierten viele Internetfirmen. Die hafteten durch das EU-Gesetz erst dann für illegal auf ihren Seiten hochgeladene Inhalte, wenn sie direkt auf einen Rechtsverstoß hingewiesen wurden. Ein ähnliches Gesetz gab es mit Section 230 in den USA bereits seit 1996. Damals war das eine gute Idee. Das Internet war ein zartes Pflänzchen, und Google ein kleines Unternehmen aus Kalifornien mit ein paar hervorragenden Ideen, wie man das Internet besser durchsuchbar machen konnte.

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