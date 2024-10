Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Seit August darf man Google offiziell einen Monopolisten nennen. Ein Gericht in Washington entschied, dass der Konzern den Nutzerinnen und Nutzern seine Suchmaschine quasi aufzwingt, indem er diese auf Millionen Smartphones und in allen populären Webbrowsern vorinstalliert. Diese Praktiken sind nach amerikanischem Recht illegal. Nach dem Urteil blieb zunächst offen, was daraus folgt. Nun hat das US-Justizministerium in einem Gerichtsdokument „strukturelle Maßnahmen“ ins Spiel gebracht. Was harmlos klingt, wäre in Wahrheit ein radikaler Schritt. Denn damit ist nichts anderes als eine Zerschlagung von Google gemeint.