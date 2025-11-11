Google will fünf Milliarden Euro in Deutschland investieren

Bis 2029 sollen neue Rechenzentren in Hessen und Büros in Berlin und München entstehen. Vizekanzler Klingbeil sieht darin ein „wichtiges Signal“. Doch eine Frage bleibt: Ist das jetzt digitale Souveränität?

Von Simon Berlin und Vivien Timmler, Berlin