Von Simon Hurtz, Berlin

Es dauert 51 Sekunden, bis klar ist, wohin die Reise geht. Das ist der Moment, in dem auf Googles Entwicklerkonferenz I/O zum ersten Mal der Begriff künstliche Intelligenz (KI) fällt. Kurz darauf endet das Einführungsvideo, und Sundar Pichai betritt die Bühne im kalifornischen Mountain View. "Wir haben die Möglichkeit, KI noch hilfreicher zu machen", sagt der Google-Chef. "Wir sind dabei, alle unsere Kernprodukte neu zu gestalten, einschließlich der Suche."

Wer am Mittwochabend ein Trinkspiel auf "KI" gestartet hätte, wäre nach der zweistündigen Keynote mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus gelandet. Obwohl Google auch neue Hardware vorstellte, ein Tablet, ein faltbares Smartphone und das Mittelklasse-Handy Pixel 7a, drehte sich alles um maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Dafür gibt es einen guten Grund: KI ist für Google gleichzeitig die größte Chance und die größte Bedrohung seiner bald 25-jährigen Firmengeschichte.

Detailansicht öffnen Das neue faltbare Google-Handy (Foto: JOSH EDELSON/AFP)

Jahrelang galt Google als führend bei der KI-Entwicklung. Dann veröffentlichte OpenAI im vergangenen November Chat-GPT, und Google blamierte sich mit seinem konkurrierenden Chatbot Bard. Plötzlich sah es so aus, als habe Microsoft mit dem Investment in OpenAI Google nicht nur eingeholt, sondern überholt. Die Keynote war eine Chance, diesem Eindruck entgegenzutreten - und Google setzte alles daran, sie zu nutzen.

KI gibt Antworten direkt in der Websuche

Die wohl wichtigste Ankündigung betrifft Googles Kernprodukt, die Websuche. Bei bestimmten Anfragen taucht über den bekannten Suchergebnissen eine farblich hervorgehobene Box auf, die Google Snapshot nennt. Dort versucht eine generative KI, eine hilfreiche Antwort zu geben. In wenigen Absätzen werden die zentralen Fakten zusammengefasst. Man erhält weiterführende Links und kann Folgefragen stellen.

Google demonstriert das an einer recht komplexen Frage: "Was ist besser für eine Familie mit Kindern unter drei Jahren und einem Hund, der Bryce Canyon oder der Arches Nationalpark?" Die KI versteht, dass man zwei Nationalparks in den USA vergleichen möchte, und achtet darauf, ob sie sich für Kleinkinder und Hunde eignen. Bislang muss man solche Aufgaben in mehrere Suchanfragen aufteilen und sich selbst ein Bild machen.

Das könnte nicht nur die Art und Weise verändern, wie Milliarden Menschen googeln, sondern das gesamte Netz durcheinanderwirbeln. In seinen Anfangstagen war Google ein Wegweiser, der Nutzerinnen und Nutzer möglichst schnell weiterleiten wollte. Daraus ist längst eine gewaltige Wissensdatenbank geworden, die viele Fragen direkt beantwortet. Die Integration von KI ist die nächste Stufe: Wer klickt noch auf die Suchergebnisse, wenn Google das Wichtigste selbst zusammenfasst?

Millionen Webseiten sind darauf angewiesen, dass Menschen über Google den Weg dorthin finden. Das Geschäftsmodell vieler Blogs, Medien und Portale beruht auf diesem sogenannten SEO-Traffic. Auf der Keynote betonen Google-Managerinnen zwar mehrfach, wie wichtig das Wohlergehen des offenen Netzes für Google sei. Noch wichtiger für Google ist aber das eigene Wohlergehen. Wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist, die Websuche vom Wegweiser zur Antwortmaschine umzubauen, dann dürfte Google wenig Hemmungen haben, Links durch generative KI zu ersetzen.

Deutschland bleibt außen vor

Falls es so kommt, wird es auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Google testet die sogenannte Search Generative Experience mit einem kleinen Personenkreis und ausschließlich in den USA. Wer in Deutschland lebt, bleibt nicht nur bei der neuen Suche außen vor. Googles Chatbot Bard ist ab sofort in mehr als 180 Ländern verfügbar, EU-Staaten zählen aber nicht dazu. Womöglich müssen regulatorische Fragen geklärt werden.

Diese Einschränkung lässt sich technisch umgehen, dann kann man Bard auf Englisch, Koreanisch und Japanisch testen, 40 weitere Sprachen sollen folgen. Der Chatbot basiert nun auf Googles Sprachmodell PaLM 2, das Bard bessere mathematische, logische und Programmierfähigkeiten gibt. Das Modell soll künftig in 25 Google-Produkte und Funktionen integriert werden, darunter Gmail, Maps und Office-Anwendungen.

Mit PaLM 2 schottet Google seine KI-Entwicklung weiter ab. Der technische Bericht enthält keine konkreten Informationen, mit welchen Daten das Modell trainiert wurde. Auch OpenAI führt seinen Namen längst ad absurdum. Die mächtigsten KI-Unternehmen halten ihre Forschung zunehmend unter Verschluss. Das soll verhindern, dass die Konkurrenz von der eigenen Arbeit profitiert. Gleichzeitig führt die schwindende Transparenz dazu, dass die Öffentlichkeit den Konzernen vertrauen muss. Für unabhängige Forscherinnen und Forscher wird es immer schwerer, die kommerziellen Sprachmodelle zu überprüfen.

Auch bei Google selbst sind darüber nicht alle glücklich. Kürzlich leakte das interne Memo eines Entwicklers, der die Abkapselung für falsch hält. Er argumentiert dabei nicht moralisch, sondern wirtschaftlich. Langfristig hätten die geschlossenen KI-Modelle von OpenAI oder Google keine Chance gegen Open Source. Davon profitiere ausgerechnet Meta, das sich für einen offeneren Ansatz entschieden hat.

KI bedroht Googles Kerngeschäft

Das ist nur eine von vielen KI-Kontroversen, die Google umtreiben. Als der Konzern Ende April seine beiden KI-Teams Google Brain und Deepmind zusammenlegte, überraschte das viele Angestellte. Die beiden Abteilungen wurden komplett unterschiedlich geführt und hatten gegensätzliche Philosophien. Dass der KI-Pionier Geoffrey Hinton bei Google kündigte, um offen vor den Gefahren seiner Schöpfung mahnen zu können, dürfte die Stimmung auch nicht verbessern.

Für Google steht viel auf dem Spiel. Im vergangenen Jahr nahm der Konzern rund 280 Milliarden Dollar ein, den Großteil des Umsatzes machen Anzeigen in der Websuche aus. Einerseits kann es sich Google nicht leisten, weiterzumachen, wie bisher. Zu groß ist das Risiko, dass Microsoft mit Bing eine KI-gestützte Suchmaschine entwickelt, die Google Marktanteile abjagt. Andererseits muss Google vorsichtig sein. Bislang ist unklar, ob Werbung in Chatbots genauso lukrativ sein wird.

Microsoft und OpenAI können mit Bing und Chat-GPT recht frei experimentieren. Sie vermarkten die Chatbots als Experimente, Fehler seien unvermeidlich. Für Google funktioniert das nicht. Milliarden Menschen verlassen sich auf die Informationen, die Google ihnen liefert. Wenn die KI Unsinn erzählt, schadet das nicht nur dem Image, sondern kann üble Folgen haben. Auch deshalb hieß es auf der Bühne in Mountain View immer wieder: Wir müssen verantwortungsvoll vorgehen. Zumindest darauf können sich wohl wirklich alle einigen.