Im Kampf gegen die Monopolstellung des Technologiekonzerns Google schließt das US-Justizministerium auch eine Zerschlagung des Internetriesen nicht aus. Das Ziel einer solchen Maßnahme könne es sein, die Veräußerung von Geschäftsteilen anzuordnen, die Google geholfen haben, ein Monopol bei der Online-Suche aufrechtzuerhalten, hieß es in einem am Dienstag eingereichten Gerichtsdokument. Das Papier ist allerdings sehr vorsichtig formuliert. Zwar schreibt das Ministerium von einem „bahnbrechenden Fall“. Aber es heißt, in dem Gerichtsdokument man prüfe „mögliche Schritte“, die man „vorschlagen könnte“.