Google Cloud:"US-Behörden erhalten von uns keinen Zugriff"

Ein Techniker in einem Rechenzentrum von Google in Georgia. Unter den Rechner-Regalen verlaufen Wasserrohre, die für Kühlung sorgen.

Was haben sensible Daten auf fremden Servern zu suchen? Deutschlandchef Daniel Holz erklärt, warum Unternehmen Google Cloud vertrauen - und der Datenschutz manchmal der Digitalisierung im Weg steht.

Von Simon Hurtz, Berlin

Seinen neuen Job hat Daniel Holz unter erschwerten Bedingungen angetreten: Die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen kennt er bislang nur von Bildschirmen, obwohl er bereits im vergangenen Oktober von SAP zu Google Cloud wechselte. Dort leitet er das Geschäft in der DACH-Region und Nordeuropa. In dieser Position soll er eine Unternehmenssparte zum Erfolg führen, die bislang Milliarden verbrennt - und Kunden davon überzeugen, dass ihre Daten bei Google in guten Händen sind.