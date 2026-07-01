Wenn nach der Party das Licht angeht, wirkt plötzlich alles etwas grau, was gerade noch glanzvoll erschien. Der Kater kriecht in die Glieder, und beim Blick zurück ertappt man sich beim Gedanken: Was war da denn eigentlich alles los? Solch eine Ernüchterung dürfte in den vergangenen Monaten auch so manchen Investoren ergriffen haben, der nach Jahren immer neuer Rekordpreise beim Gold darauf gesetzt hatte, dass diese Party ewig weitergeht. Doch nachdem der Preis je Feinunze noch im Januar einen neuen Rekordwert von mehr als 5400 Dollar erreicht hatte, ist er wieder gesunken und fiel zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 4000 Dollar. Im Vergleich zum Jahresanfang steht ein Minus von mehr als sechs Prozent da.