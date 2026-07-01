Zum Hauptinhalt springen

GeldanlageDie Gold-Rekordjagd erscheint vorerst beendet

Lesezeit: 4 Min.

Was kosten diese Goldbarren wohl Ende 2026? Diverse Analysten haben ihre Prognosen gesenkt. 
Was kosten diese Goldbarren wohl Ende 2026? Diverse Analysten haben ihre Prognosen gesenkt.  Foto: Catharina Hess

Nach immer neuen Höchstwerten fiel der Goldpreis zuletzt unter die 4000-Dollar-Grenze. Woran das liegt, und was Experten für den Rest des Jahres erwarten.

Von Valentin Dornis

SZ bei Google bevorzugen

Wenn nach der Party das Licht angeht, wirkt plötzlich alles etwas grau, was gerade noch glanzvoll erschien. Der Kater kriecht in die Glieder, und beim Blick zurück ertappt man sich beim Gedanken: Was war da denn eigentlich alles los? Solch eine Ernüchterung dürfte in den vergangenen Monaten auch so manchen Investoren ergriffen haben, der nach Jahren immer neuer Rekordpreise beim Gold darauf gesetzt hatte, dass diese Party ewig weitergeht. Doch nachdem der Preis je Feinunze noch im Januar einen neuen Rekordwert von mehr als 5400 Dollar erreicht hatte, ist er wieder gesunken und fiel zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 4000 Dollar. Im Vergleich zum Jahresanfang steht ein Minus von mehr als sechs Prozent da.

Zur SZ-Startseite

Geldanlage
:Wie man Gold kaufen kann

Alle reden über den Goldpreis, aber wie können Privatanleger das Edelmetall eigentlich erwerben? Der Überblick vom Barren bis zum Zertifikat.

SZ PlusVon Valentin Dornis und Gunnar Herrmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite