Wenn der Kurs für eine Geldanlage steigt, dann ist der Grund dafür oft eine gute Nachricht: positive Quartalsergebnisse eines Unternehmens, ein Durchbruch in der Forschung, gute Konjunkturzahlen. Bei Gold ist das anders, hier sind eher die schlechten Nachrichten die Kurstreiber: schlechte Wirtschaftsdaten, Krisen, Kriege. Denn wenn die Welt im Chaos versinkt, suchen Anleger verzweifelt nach etwas, das sich nach Sicherheit anfühlt. Und für viele bietet das Edelmetall genau dieses Gefühl.
Geldanlage GoldWie Krisen und Kriege den Goldpreis zu Rekorden treiben
- Der Goldpreis stieg am Montag erstmals über 3600 Dollar pro Feinunze und erreichte damit einen neuen Rekordwert.
- Donald Trumps erratische Politik mit Handelskriegen und Druck auf die US-Notenbank Fed treibt die Goldpreise in die Höhe.
- Analysten rechnen mit weiter steigenden Goldpreisen bis auf 3700 Dollar Ende 2025, warnen aber vor der Volatilität des Edelmetalls.
Bei 3600 Dollar je Feinunze lag der Preis am Montag zwischenzeitlich, ein neuer Höchstwert. Die meisten Kurssprünge der vergangenen Monate lassen sich auf einen einzigen Namen zurückführen: Donald Trump.
Von Valentin Dornis
