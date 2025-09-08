Bei 3600 Dollar je Feinunze lag der Preis am Montag zwischenzeitlich, ein neuer Höchstwert. Die meisten Kurssprünge der vergangenen Monate lassen sich auf einen einzigen Namen zurückführen: Donald Trump.

Von Valentin Dornis

Wenn der Kurs für eine Geldanlage steigt, dann ist der Grund dafür oft eine gute Nachricht: positive Quartalsergebnisse eines Unternehmens, ein Durchbruch in der Forschung, gute Konjunkturzahlen. Bei Gold ist das anders, hier sind eher die schlechten Nachrichten die Kurstreiber: schlechte Wirtschaftsdaten, Krisen, Kriege. Denn wenn die Welt im Chaos versinkt, suchen Anleger verzweifelt nach etwas, das sich nach Sicherheit anfühlt. Und für viele bietet das Edelmetall genau dieses Gefühl.