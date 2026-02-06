Es muss etwa 100 Jahre vor Christi Geburt gewesen sein, als jemand in einer kleinen keltischen Siedlung südlich von dem großen Fluss, der heute Donau heißt, ein Loch in die Erde schaufelte und ein paar Säcke voller Gold vergrub. Warum der oder die Unbekannte das tat, weiß niemand mehr. Es kann durchaus sein, dass sich die Kelten in dieser Gegend wegen der geopolitischen Spannungen sorgten: Im Süden waren die Römer, von Osten zogen Kimbern und Teutonen heran, es ging nicht gerade friedlich zu. Wie auch immer, die antike Geldanlage war rückblickend beständig: Der als Goldschatz von Manching berühmt gewordene Hort hatte jedenfalls im Jahr 2022 noch einen so hohen Materialwert, dass eine Diebesbande ihn aus einem Museum raubte, vermutlich um das Edelmetall einzuschmelzen.
MeinungAnlegerSein ganzes Vermögen in Gold anzulegen, ist unklug
Von Gunnar Herrmann
Lesezeit: 2 Min.
Das Edelmetall ist nicht der neue Bitcoin, aber die jüngsten Kursschwankungen sollten Anlegern zu denken geben.
New York:Der Mann, der das Gold hört
Der Goldpreis eilt von einem Rekord zum nächsten. In New Yorks „Diamond District“ stehen die Kunden bei Ben Tseytlin schon morgens an. Manche, um alten Schmuck loszuwerden, andere, um sich vor einem befürchteten Börsencrash zu schützen.
Lesen Sie mehr zum Thema