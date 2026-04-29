Eine Pandemie, Zollkonflikte, Kriege in der Ukraine, in Gaza und in Iran: Die Welt taumelte in den vergangenen Jahren von einer Krise in die nächste. Gut nachvollziehbar, dass viele Anleger nach ein bisschen Stabilität und Sicherheit suchten und hofften, sie im Gold zu finden. Immer weiter stieg der Goldpreis, brach dutzendfach Rekorde innerhalb weniger Jahre – lange schien es, als gebe es angesichts der turbulenten Weltlage nur eine Richtung, und zwar nach oben.