Als Usain Bolt im August 2009 seine langen Schritte auf die blaue Bahn des Berliner Olympiastadions hämmerte, wussten die Zuschauer schon vor dem Zieleinlauf: Hier passiert gerade etwas Außergewöhnliches. Noch nie war ein Mensch so schnell gesprintet. Bolt stellte mit 9,58 Sekunden über 100 Meter einen Weltrekord auf, dem bis heute niemand ernsthaft gefährlich werden konnte. Natürlich sind solche Rekordhalter auch Helden auf Zeit, eben bis jemand kommt, der es höher, schneller, weiter kann. Doch viele Rekorde zeichnet eben auch aus, dass sie nur sehr schwer zu knacken sind.