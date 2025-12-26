Ben Tseytlin kann hören, wenn ihn jemand betrügen will. Falsches Gold klinge dumpf, sagt er, wie ein Sack, der zu Boden fällt. Nur echtes Gold habe diesen satten Klang. „Piiing“, macht Tseytlin und zieht das i lang wie ein Kaugummi. Zur Sicherheit steht in seinem Geschäft natürlich auch noch ein Röntgenfluoreszenzgerät, das innerhalb von Sekunden erkennt, ob das, was ihm ein Kunde über die Theke schiebt, ein echtes Schmuckstück ist oder nur ein Stück Schrott. Doch Tseytlins feines Gehör ist ein Talent, das ihm gelegen kommt, gerade jetzt, wo ihn „jeden Tag“ jemand versuche, übers Ohr zu hauen.