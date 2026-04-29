Eine Pandemie, Zollkonflikte, Kriege in der Ukraine, in Gaza und in Iran: Die Welt taumelte in den vergangenen Jahren von einer Krise in die nächste. Gut nachvollziehbar, dass viele Anleger nach ein bisschen Stabilität und Sicherheit suchten und hofften, sie im Gold zu finden. Immer weiter stieg der Goldpreis, brach dutzendfach Rekorde innerhalb weniger Jahre – lange schien es, als gebe es angesichts der turbulenten Weltlage nur eine Richtung, und zwar nach oben.
GeldanlageWarum der Goldpreis plötzlich so stark schwankt
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Jahrelang schien es beim Gold nur eine Richtung zu geben: nach oben. Doch seit Anfang 2026 gab es nicht nur Rekorde, sondern auch Abstürze. Woran das liegt, und was Experten erwarten.
Von Valentin Dornis
Edelmetalle:Außen Gold, innen hohl
Trump, Maga und das Gold – man muss da wohl von Liebe sprechen, oder besser von einer Obsession. Aber es geht Amerikas Rechten nicht nur um Geprotze im „Diktatoren-Stil“ und ihre dystopische Weltsicht, sondern vor allem um eines: das Geschäft.
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