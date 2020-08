Was Gold wirklich bringt

In der abgelaufenen Woche erreichte der Goldpreis ein neues Rekordhoch: Für eine Feinunze gab es zwischenzeitlich 1981 Dollar, so viel wie seit 2011 nicht mehr.

Von Victor Gojdka, Frankfurt

Auf den ersten Blick kann man sich diese Zahl kaum vorstellen: Im ersten Halbjahr haben die Deutschen knapp 84 Tonnen Gold als Münzen oder Barren gekauft. In der Coronakrise gewinnt das edle Metall an Glanz. Mit Rekordnotierungen für Gold überlegen immer mehr Anleger, zuzugreifen. Bevor sie kaufen, sollten sie genau bedenken, wofür sie es überhaupt benötigen, denn viele Gold-Grundregeln an der Börse entpuppen sich als Mythen. Es gibt vier Zwecke, für die sich das Metall sinnvoll einsetzen lässt.