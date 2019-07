22. Juli 2019, 18:54 Uhr Goldmünzen Notgroschen

Der südafrikanische Krügerrand zählt zu den beliebtesten Anlage-Goldmünzen in Deutschland.

In kaum einem anderen Land sind Goldmünzen so beliebt wie in Deutschland - und das längst nicht nur bei älteren Menschen. Wie sinnvoll sind die Taler als Anlage - und worauf sollte man beim Kauf achten?

Von Andreas Jalsovec

Eine echte Krügerrand-Münze kann Dominik Lochmann am Klang erkennen. "Man legt sich die Münze mittig auf den Zeigefinger", sagt er. "Wenn man sie dann mit einem Löffel anschlägt, hört es sich an wie eine Triangel - ein unverwechselbarer Klang." Lochmann könnte diese Hörprobe jeden Tag mehrfach machen. Er ist Geschäftsführer der ESG Edelmetall-Service im badischen Rheinstetten. Die Firma recycelt goldhaltige Gegenstände und fertigt daraus Goldbarren. Daneben handelt sie mit Edelmetallmünzen. "Den Krügerrand hat man da ziemlich oft in der Hand", ...