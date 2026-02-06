Wie kommt das Gold am besten ins Portfolio? Wer seine Geldanlagen um Edelmetall erweitern möchte, der steht vor einer ziemlich breiten Auswahl. Gold ist dabei nicht gleich Gold – hinter den verschiedenen Angeboten verbergen sich zum Teil komplizierte Finanzprodukte. Eine Übersicht:
GeldanlageWie man Gold kaufen kann
Alle reden über den Goldpreis, aber wie können Privatanleger das Edelmetall eigentlich erwerben? Der Überblick vom Barren bis zum Zertifikat.
Von Valentin Dornis und Gunnar Herrmann
