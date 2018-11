6. November 2018, 15:22 Uhr Pestizide Umweltministerin Schulze sagt Glyphosat den Kampf an

Jeder Landwirt, der mit dem Unkrautvernichter Glyphosat arbeitet, soll von 2020 an bestimmte Flächen völlig frei von Pestiziden bewirtschaften.

Durch die Ausweitung der Ausgleichsflächen will Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Folgen der Pestizide lindern.

Nach 2023 könnte endgültig Schluss sein mit Glyphosat.

Von Michael Bauchmüller , Berlin

Bauern, die umstrittene Pestizide wie Glyphosat nutzen wollen, sollen künftig mehr für den Naturschutz tun. Eine entsprechende Pflicht will das Umweltbundesamt ab sofort bei jeder Zulassung von Pestiziden festschreiben. So müsste jeder Landwirt, der noch mit dem Unkrautvernichter Glyphosat arbeitet, von 2020 an bestimmte Flächen völlig frei von Pestiziden bearbeiten.

Je nachdem, ob er dafür die Randstreifen seiner Äcker hernimmt oder wertvolle Blühflächen schafft, soll er zwischen sieben und 20 Prozent der Flächen völlig von Pflanzengiften verschonen. "Wir müssen die Ausgleichsflächen ausweiten", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). So ließen sich Folgen der Pestizide zumindest lindern. Nach 2023 müsse endgültig Schluss sein mit Glyphosat.

Die Pestizide, unter denen Glyphosat nur das bekannteste ist, gelten als eine der Ursachen des Insektensterbens. Häufig vernichten sie nicht nur Unkraut, sondern gleichzeitig auch Lebensräume für Tiere.

Schon in der alten Koalition herrschte deshalb erbitterter Streit über die erneute Zulassung von Glyphosat in der EU. Am Ende sorgte der damalige Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) mit einem Alleingang für die nötige Mehrheit in Brüssel. Seither hat der Bund nicht mehr viel Handhabe gegen das umstrittene Mittel.

In der Koalition droht neuer Streit

Mit dem Vorstoß Schulzes könnte der Streit innerhalb der Koalition neu aufflammen, denn auch bei der regelmäßigen Wiederzulassung von Pestiziden wirken Umwelt- und Landwirtschaftsministerium zusammen.

Federführend ist hier das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), das dem Agrarressort von CDU-Ministerin Julia Klöckner untersteht. Für die Zulassung braucht das BVL allerdings auch das Einvernehmen des Umweltbundesamtes, das wiederum Schulze untersteht - und das knüpft seine Zustimmung nun an die neue Vorgabe.

Die Umweltbehörde beruft sich bei ihren Forderungen auf ein Gutachten. Demnach sind zehn Prozent solcher Artenschutz-Flächen nötig, um "die schlimmsten Folgen" der Pestizide zu verhindern. "Wir haben die klare Erwartungshaltung, dass das BVL das auch eins zu eins umsetzt", sagte Schulze.

Die Firma Bayer, deren Tochter Monsanto einer der größten Glyphosat-Hersteller ist, kritisierte den Vorstoß scharf. Die Debatte sei "von politischen Interessen statt von fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen geprägt", hieß es. Glyphosat sichere Ernten.

Union und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, den Einsatz glyphosathaltiger Mittel einzuschränken und "die Anwendung so schnell wie möglich grundsätzlich zu beenden". Konkret geschehen ist allerdings noch nicht viel. Ein Vorschlag von Landwirtschaftsministerin Klöckner, den Einsatz im privaten Bereich zu beenden, wird derzeit noch zwischen den Ministerien diskutiert.