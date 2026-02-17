Es ist einer der teuersten Fehler der deutschen Wirtschaftsgeschichte – doch bald könnte das Drama beendet sein: Der Dax-Konzern Bayer kaufte 2018 den US-Pestizidhersteller Monsanto. Damit handelten sich die Leverkusener Zehntausende Klagen ein von US-Bürgern, die Monsantos Unkrautvernichter Glyphosat für ihre Krebserkrankung verantwortlich machen.