Es ist einer der teuersten Fehler der deutschen Wirtschaftsgeschichte – doch bald könnte das Drama beendet sein: Der Dax-Konzern Bayer kaufte 2018 den US-Pestizidhersteller Monsanto. Damit handelten sich die Leverkusener Zehntausende Klagen ein von US-Bürgern, die Monsantos Unkrautvernichter Glyphosat für ihre Krebserkrankung verantwortlich machen.
BayerMilliardenvergleich wegen Glyphosat – wie es nun weitergeht
Der Leverkusener Dax-Konzern wird seit Jahren geplagt von Klagen in den USA. Dort machen Nutzer den Unkrautvernichter Glyphosat für ihre Krebserkrankung verantwortlich. Eine Vereinbarung soll das Drama nun beenden.
Von Björn Finke, Düsseldorf
