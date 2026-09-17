Man spricht gemeinhin von Glücksspiel, wenn Menschen auf Zahlen oder Sportergebnisse wetten. Wahrscheinlich wäre „Unglücksspiel“ der treffendere Begriff, weil das Pech meist die Oberhand behält. Seit einigen Jahren hoffen nun aber viele Zocker darauf, ihr Glück wenigstens vor Gericht durchzusetzen. Derzeit sind Tausende Prozesse anhängig, in denen Spieler von Online-Anbietern ihre Verluste zurückfordern. Allein beim Bundesgerichtshof (BGH) liegen etwa 300 dieser Fälle. Dort hat der erste Zivilsenat am Donnerstag über die Klage eines Spielers verhandelt, der von Ende 2020 bis zum Herbst 2022 rund 10 000 Euro beim Online-Casinospiel des Anbieters Tipico verloren hat. Fazit der Verhandlung: Es sieht gut aus, für ihn und für viele andere Kläger.