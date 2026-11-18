Der Paketdienst GLS möchte sich mit dem Konkurrenten DPD zusammenschließen. Wie beide Firmen mitteilten, gründen sie ein Gemeinschaftsunternehmen, in das sie ihre Vermögenswerte für den Paketdienst in Deutschland einbringen. Der GLS-Eigentümer soll künftig 80 Prozent an der neuen Firma halten und der DPD-Eigentümer 20 Prozent. Für den Zusammenschluss fehlt noch die übliche Zustimmung der Behörden.

GLS Logistics mit Sitz in Neuenstein (Baden-Württemberg) gehört zur GLS Group, die ein Schwesterunternehmen der britischen Post Royal Mail ist. Über eine Beteiligungsgesellschaft gehören die Unternehmen dem tschechischen Investor Daniel Kretínský. Zu dessen Firmenimperium zählen auch Beteiligungen am Großhändler Metro und am Energiekonzern TotalEnergies.

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DPD wiederum gehört bislang einer Firma namens Geopost, deren Eigentümer die französische Post (La Poste) ist. DPD Deutschland sitzt in Aschaffenburg (Bayern). Die neue Firma von GLS und DPD möchte in den kommenden Jahren den Angaben zufolge 500 Millionen Euro investieren.

Die Auswahl für die Verbraucher wird kleiner

Die Marke DPD soll in Deutschland künftig verschwinden. Das Kürzel geht auf die englischen Wörter Dynamic Parcel Distribution zurück, früher stand es für Deutscher Paketdienst.

Die neue Firma nutzt die Marke GLS. Sie soll auf einen Jahresumsatz von mehr als vier Milliarden Euro bei 700 Millionen Zustellungen pro Jahr kommen. Sie soll rund 150 Standorte und etwa 15000 Mitarbeiter haben. Zum Vergleich: Marktführer DHL kam im vergangenen Jahr mit Paketen in Deutschland bei zwei Milliarden Zustellungen auf einen Umsatz von 8,2 Milliarden Euro.

Der Chef der GLS Group, Karl Pfaff, sieht in der Gründung des Joint Ventures „einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des deutschen Paketmarktes“. Man schaffe Mehrwert für Kunden „durch ein breiteres Serviceangebot, effizienteres Netzwerk und schnellere Innovationen“.

Ein Paketzentrum in Erftstadt, Nordrhein-Westfalen Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Durch die Fusion werden Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher künftig allerdings etwas weniger Auswahl bei der Frage haben, welcher Dienstleister ihr Paket zustellen soll. Zu den weiteren Anbietern gehören neben DHL Hermes, Fedex und UPS. Außerdem hat Amazon einen eigenen Zustelldienst. Weil die Menschen immer mehr Waren im Internet bestellen, ist der Paketmarkt auf Wachstumskurs. Allerdings sind für das Geschäft recht hohe Investitionen nötig, damit die Waren möglichst schnell beim Kunden ankommen.

Laut Bundesnetzagentur kam Marktführer DHL im Jahr 2024 auf einen Marktanteil von mehr als 40 Prozent bei den Paketsendungsmengen in Deutschland. Der Anteil von Amazon wird mit 15 bis 25 Prozent angegeben - gefolgt von Hermes, DPD, GLS und UPS, die laut Netzagentur jeweils in der Spanne 4 bis 15 Prozent liegen. Der Zusammenschluss von GLS und DPD könnte Gegenwind für den Bonner Marktführer bedeuten.